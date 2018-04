So eine Delegation wird bei Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr GmbH (SBER) nicht alltäglich empfangen. Die spanische Firma „Tubacex“ – Inhaber des gesamten Ternitzer Betriebs – wollte mehr über das Ausbildungsprogramm der Tochterfirma wissen.

Hoher Besuch in Schoeller Bleckmann-Edelstahlrohrwerk .

Derzeit werden 16 Lehrlinge am Standort in Ternitz ausgebildet. Diese haben die Möglichkeit, acht verschiedene Berufe bei SBER zu erlernen. „Jede Ausbildung dauert ca. dreieinhalb Jahre.

60 Prozent davon verbringen wir in der Firma, 20 Prozent in der Berufsschule und weitere 20 Prozent bestehen aus Kursen beim Berufsförderungsinstitut (BFI, Anm. d. Red.)“, präsentierten vier Lehrlinge von SBER ihren Ausbildungsweg dem Tubacex-Team.

Im Anschluss wurden die spanischen Inhaber von den Lehrlingen durch die Werkshallen, die eine Gesamtfläche von 62.000 m² haben, geführt. Zudem standen ein Besuch im Ausbildungszentrum in Ternitz, aber auch in der Berufsschule Neunkirchen am Programm.

