Eine Welle des Vandalismus hat momentan wieder den beliebten „Kindlwald“ im Griff. Neben der Zerstörung von Fußballtoren wurde nun – erneut – in zwei Hütten eingebrochen.

„Wir haben den Einbruch in die Hütten eigentlich nur zufällig entdeckt“, so SPÖ-Stadtrat Gerhard Windbichler. Als die Osteraktion in Ternitz vorbei war, holte eine Gemeinderätin einen Besen aus der Hütte und bemerkte dabei, dass eingebrochen worden war – und das nicht zum ersten Mal.

Polizei ermittelt

„Das ist schon einmal passiert. Man muss dazu sagen, dass es dort nichts zu holen gibt! In den Hütten befinden sich keine Wertgegenstände, kein Geld“, versteht Windbichler den Einbruch nicht. In einer der Hütten haben der oder die Täter sogar einen ganzen Pulverfeuerlöscher entleert und damit die leeren Kühlschränke besprüht. „Die ganzen Kühlschränke müssen wir jetzt schnell wieder säubern, damit wir sie wieder nutzen können. Das sind sicher 15 bis 20 Arbeitsstunden!“

Laut ihm habe die Polizei die Ermittlungen bereits aufgenommen. Spuren gibt es bis dato aber keine. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.