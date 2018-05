Man kennt ihn und vor allem seine Musik, auch wenn man sich dessen manchmal gar nicht bewusst ist. Ob es die berühmte Tatort-Melodie ist, die Soundtracks zu den Kinofilmen „Das Boot“, „Die unendliche Geschichte“ oder einige seiner mittlerweile 35 Passport-Alben.

Am Samstag, 26. Mai gastiert Klaus Doldinger (82) mit Passport zum zweiten Mal in der Ternitzer Stadthalle, wo er schon 2005 auftrat. Klaus Doldingers Werk durchzieht die deutsche Kulturlandschaft wie ein steter Basso Continuo.

Doldinger war auch in den USA unterwegs

Und es ist nicht nur Deutschland, dem dieser Mann, der auf 63 Jahre Bühnenkarriere zurückblicken kann, immer wieder neue Impulse schenkt. Klaus Doldinger ist der erste deutsche Jazzmusiker, der spielerisch zu internationaler Anerkennung fand. Schon 1960 tourte er durch die USA und wurde zum Ehrenbürger der Stadt New Orleans, der Mutter des Jazz, ernannt. Bevor er 1972 seine überaus erfolgreiche Jazz-Formation Passport gründete, hatte Doldinger bereits in allen Teilen der Welt und an allen wichtigen Orten des Jazz gespielt. Und seine Kreativität hat bis heute ebenso wenig nachgelassen wie seine Bedeutung für die Musik – weit über den Jazz hinaus.

Als Vorgruppe konnten SeBASStion Küberl feat. Micky Lee gewonnen werden. Beginn: 20 Uhr. Karten gibt es bei der Stadtgemeinde Ternitz.