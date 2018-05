Neben dem Neo-Landtagsabgeordneten und Vizebürgermeister Christian Samwald hielt auch Hausherr Rupert Dworak eine Ansprache vor den Genossen. Beide betonten in ihren Reden, dass die Sozialdemokratie ihre Werte wahren müsse. „Wir müssen das, was unsere Eltern und Großeltern aufgebaut haben, beschützen!“, so Samwald. Auch an Kritik der neuen türkis-blauen Bundesregierung wurde nicht gespart. „Hier ist einfach vieles auf Falschmeldungen aufgebaut! Auf Dauer befürchte ich hier Böses“, warnte Ternitz‘ Vizebürgermeister.

Stadtchef Rupert Dworak nützte seine Rede hingegen, um nochmals zu begründen, warum er als Landtagsabgeordneter schneller als gedacht zurücktreten will. „Wenn ich schon vor den Wahlen gesagt hätte, dass ich mich zurückziehe, dann hätten wir nur ein Mandat bekommen“, hielt er in seiner Ansprache fest. Für den Bezirk selbst habe Dworak das Gefühl, dass die SPÖ nun endlich wieder geschlossen sei. „Und jetzt gilt es, die Weichen für die Zukunft zu stellen“, so Ternitz‘ Bürgermeister. Großes Ziel bei den Gemeinderatswahlen 2020 sei es, die Stadt Neunkirchen wieder rot zu färben. „Wir müssen das Mittelmaß herausnehmen, denn mit mittelmäßiger Politik ist niemand zufrieden!“, will Dworak vor allem in der Kommunalpolitik durchstarten.