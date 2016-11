Seit 2012 gibt es das Hope for Future-Hilfsprojekt in Korogocho, dem viertgrößten Slum in Nairobi. Auf Initiative mehrerer österreichischer Unternehmer ist eine Fußballakademie, zwei Volksschulen, ein Sozial- und Gesundheitszentrum und eine Bäckerei entstanden, die seit einem Jahr vom Ternitzer Bäckermeister Thomas Huber geleitet wird.

Die African Angel Bakery wurde mit einer Unterstützung von 150.00 Euro durch die Firma Backaldrin (Kornspitz) errichtet. Hier werden Lehrlinge ausgebildet und mit der Produktion die beiden Schulen versorgt. Der Erlös aus dem Vertrieb der Backwaren werde in die Sozial- und Ausbildungsprojekte reinvestiert, erzählt Thomas Huber. „Wir haben versucht, eine Lehrlingsausbildung auf österreichischem Niveau zu errichten“, so Huber. Noch sei man nicht ganz profitabel, 2.000 bis 5.000 Euro fehlten noch jedes Monat.

Das Projekt zieht immer weitere Kreise und wird auch von Österreichs Politik genau verfolgt. Nach dem Besuch heuer von Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter waren nun Ende Oktober Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) und Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl zu Gast.

Außenminister beeindruckt von Entwicklungsprojekt

Im Slum Korogocho leben etwa 300.000 Einwohner, der Großteil ist unter 15 Jahren alt. Das Projekt gibt den Menschen Hoffnung, 100 Leute haben dadurch einen Job und mehr als 3.000 Menschen werden betreut.

„Sowohl der Außenminister als auch der Wirtschaftskammerchef waren sehr beeindruckt von unserem Entwicklungsprojekt, dass sich zweifellos im letzten Jahr zu einem der österreichischen Top-Projekte in Afrika entwickelt hat“, freut sich Huber über die positive Resonanz. Kurz habe betont, dass dies der einzig mögliche Weg für die Entwicklung von Zukunftschancen für den afrikanischen Kontinent darstelle „und somit für die Vermeidung weiterer Flüchtlingsströme.“

Die WKO wird in diesem Projekt den Aufbau einer Lehr-Bäckerei tatkräftig unterstützen. Der Ternitzer Bäckermeister Thomas Huber baut somit „Schritt für Schritt“ ein österreichisches „Parade“-Entwicklungsunternehmen in Kenia aus.