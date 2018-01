Die Neue Mittelschule Ternitz bekommt eine neue Turnhalle, die Bauarbeiten gehen zügig voran. So feierte man kürzlich die Dachgleiche. Derzeit werden die Fenster eingebaut und der Innenausbau läuft auf vollen Touren, beispielsweise der Einbau der Elektrik. Zu Schulbeginn im September 2018 soll der Bau fertiggestellt sein.

Gleichzeitig mit dem Neubau der Turnhalle soll Ternitz zum Leistungszentrum für den Turnsport, genauer zum Ausbildungszentrum des NÖ Kunstturnsportes in Absprache mit dem Sportland NÖ ausgebaut werden. „In der Turnhalle wird auch die Sprunggrube für die Kunstturnerinnen des ATSV Ternitz enthalten sein“, so Bürgermeister Dworak. Linda Hamersak, siebenfache österreichische Jugendmeisterin und Österreichische Juniorenmeisterin als unser Aushängeschild, wird damit mit ihren Kolleginnen des ATSV Ternitz beste Trainingsbedingungen in der neuen Turnhalle vorfinden.

Der Ausbau der Neuen Mittelschule Ternitz soll in drei Etappen durchgeführt werden. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt betragen 3,1 Millionen Euro und beinhalten den Abbruch der alten Turnhalle, den Neubau einer neuen Normturnhalle und der Nebengebäude. Parallel dazu erfolgt die Ausführung der barrierefreien Erreichbarkeit der Obergeschosse, neue Garderobenräume und eine neue Schulbibliothek entstehen ebenfalls.

In der Planungsstudie des Architektenbüros Teynor I Schmidt aus Ternitz wurden alle Empfehlungen des Landesschulrates und die Wünsche der Schulleitung berücksichtigt. So wird die Schule einerseits auf den modernsten Stand der Technik gebracht, andererseits zu einem Wohlfühlort für alle.