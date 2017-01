Ternitz , Neunkirchen

„Zurück an den Start“ heißt es laut SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak zu den Bemühungen, einen gemeinsamen Schulstandort für die Polytechnische Schule in den Schulgemeinden Ternitz und Neunkirchen zu errichten.

Der Ternitzer Stadtchef hatte im Vorfeld ein „vermutlich letztmaliges Gespräch mit Bürgermeister Osterbauer und Schulstadträtin Kunesch“ angekündigt, um „die endgültige Position der Stadtgemeinde Neunkirchen in dieser Angelegenheit zu definieren“. Von den insgesamt 90 Schülern im Schuljahr 2015/16 kamen 33 aus Neunkirchen.

Zentralpolytechnikum wäre eine Herausforderung

Das Gespräch hat nun stattgefunden, laut Neunkirchens Stadtchef Herbert Osterbauer „in guter Atmosphäre“. Er warte nun auf Planungsunterlagen und Kostenvoranschläge durch die Stadtgemeinde Ternitz. Ein Zentralpolytechnikum wäre „eine Herausforderung für alle Gemeinden“, so Osterbauer. Neunkirchen zeige sich aber „weiter gesprächsbereit“. Er warte nun, wie hoch die Anschubfinanzierung sei.

Rupert Dworak erklärte, am Freitag die geforderten Unterlagen geschickt zu haben. Bis Ende Jänner solle sich Neunkirchen überlegen, ob es sich an einem Zentralpolytechnikum beteilige. Sonst würde die kleinere Variante, mit einer Adaptierung der Ternitzer Schule umgesetzt werden müssen, ohne Neunkirchner Schüler. Es werde laut Dworak zu einer Redimensionierung des vorliegenden Projekts kommen müssen, „da die bisherigen Studien Baukosten in der Höhe von rund 7,2 Millionen Euro prognostizieren, was nicht durchführbar erscheint.“

Berufsschulen sollen miteinbezogen werden

Am Ternitzer Poly-Standort bestehe jedenfalls dringender Sanierungsbedarf, so Dworak. „Umfang und Kosten können erst nach Klärung der zu erwartenden Schülerzahl, abhängig davon, ob der Schulstandort nur dem Sprengel Ternitz oder auch dem Sprengel Neunkirchen zur Verfügung stehen soll, abgeschätzt werden.“ Die Übersiedlung in neue Räumlichkeiten, wie ursprünglich angedacht, sei vom Tisch. Geplant sei vielmehr, den bestehenden Poly-Standort am Campus Ternitz zu erweitern und aufzustocken. ÖVP-Gemeinderätin Trude Waitzbauer zeigt sich froh, dass der Standort bleibt. Dazu Dworak: „Keiner will vom Campus weg“, da es Synergien gebe.

ÖVP-Klubchef Franz Fidler fragt an, ob aus wirtschaftlichen Überlegungen auch Praxismöglichkeiten außerhalb des Poly für die Schüler angeboten werden können, etwa in den Werkstätten der Berufsschulen? Das bestätigt Stadtchef Dworak: „Wir wollen die Berufsschulen miteinbeziehen“, eventuell sogar die Tourismusschulen Semmering.