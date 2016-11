Die Kindergartenoffensive der Stadt Ternitz ist jetzt abgeschlossen. Nach den Kindergärten in Pottschach, Dunkelstein, Raglitz und dem neuen Kindergarten in der Sonnwendgasse ist nunmehr mit dem Kindergarten in der Grundackergasse die Erweiterung von 14 auf 24 Gruppen innerhalb von acht Jahren abgeschlossen.

850.000 Euro wurden aufgewendet, um den ältesten Kindergarten der Stadt nach bald 40 Jahren auf den neuesten Stand zu bringen: Vollwärmeschutz, neue Fenster, neugestaltet Küche und Personalräume. SPÖ-Stadtrat Franz Stix konnte bei der Eröffnung den zweiten Landtagspräsidenten Gerhard Karner, Bürgermeister Rupert Dworak, den Bezirkshauptmann-Stellvertreter Martin Hallbauer, die Kindergarteninspektorin Gabriele Pehofer sowie zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte und viele Eltern und Großeltern begrüßen.

Unterstützung von Land Niederösterreich

Ternitz ist somit eine der wenigen Städte in Österreich, die nach der Kindergartenoffensive jedem zweieinhalbjährigem Kind einen Kindergartenplatz anbieten kann, betonte SPÖ-Bürgermeister Dworak in seiner Rede. Vor allen aber ermögliche man damit den Frauen den Wiedereinstieg in das Berufsleben nach der Karenzzeit.

„Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben wir durch unsere Kindergärten und die Kinderbetreuungseinrichtungen umgesetzt“, erläuterte Dworak. Besonders bedankte er sich bei Stadtrat Franz Stix, dem Land Niederösterreich für die finanzielle Unterstützung, den engagierten Kindergartenpädagoginnen – unter der Leitung von Nicole Leeb – und dem städtischen Bauamt, das für die Planung und Umsetzung verantwortlich zeichnet.

Leeb dankte den Mitarbeitern der Stadtgemeinde für die gute Zusammenarbeit. „Es ist unvorstellbar, wie schnell die Sanierung gegangen ist.“