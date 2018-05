Mit zwei Einsatzfahrzeugen begonnen, sind es heute sechs Fahrzeuge, die der Arbeiter-Samariterbund Ternitz-Pottschach benötigt. Aus diesem Grund soll noch dieses Jahr um rund eine Million Euro ausgebaut werden.

Momentan hat der ASBÖ seinen Sitz direkt neben dem Rathaus – und das soll auch so bleiben. „Wir werden da bleiben. Die bestehenden Räume werden adaptiert“, so Christian Samwald, Obmann des ASBÖ Ternitz-Pottschach. Bereits im Sommer soll mit Umbauarbeiten begonnen werden. Im ersten Abschnitt wird der neue Zubau entstehen, bei dem vor allem Platz für Garagen geschaffen wird. Denn momentan werden die Fahrzeuge in der Gemeindegarage geparkt, was sich zukünftig nicht mehr ausgehen wird.

Zukünftig wird es einen Seminarraum und Schlafräume geben

„Die neuen Autos werden immer größer und höher und da fehlt der Platz“, so Samwald. Zudem wird es zukünftig einen Seminarraum, Schlafräume und getrennte Sanitärbereiche für Frauen und Männer geben. Nach der Fertigstellung des Zubaus werden dann die bestehenden Räume umgebaut. „Natürlich kann nur begonnen werden, wenn auch der Gemeinderat seine Zustimmung gibt“, spricht Samwald die Sitzung im Juni an, bei der die Baumaßnahmen beschlossen werden.

Über die genauen Kosten konnte der ASBÖ-Obmann noch keine Auskunft geben: „Einen Teil wird der Samariterbund selbst tragen und den anderen Teil wird die Gemeinde übernehmen. Aber wir werden rund eine Million Euro dafür ausgeben!“ Gebaut werden soll voraussichtlich bis Frühjahr/Sommer 2019.