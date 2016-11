„Das Lesen dieses Aktes hat mich sehr betroffen gemacht. Ganz egal, was dieses Verfahren heute ergibt“, eröffnete die zuständige Richterin am Landesgericht Wiener Neustadt am Freitag den Prozess. Franz Scopez verlor plötzlich und unerwartet sein Leben. Der beliebte Puchberger Feuerwehrkommandant hatte schon die Pension vor Augen. Als er Wartungsarbeiten bei der Lochpresse durchführte, wurde diese gestartet. Scopez hatte keine Chance, die NÖN berichtete.

Technischer Fehler, menschliches Versagen oder mangelnde Sicherheitsvorkehrungen? All das wurde von der Justiz geprüft. Die Staatsanwaltschaft erhob gegen zwei Kollegen Anklage wegen fahrlässiger Tötung.

Hat nicht gefragt, ob er aufdrehen kann

Ein 28-jähriger Kollege und ein 53-Jähriger mussten auf der Anklagebank Platz nehmen. „Ich habe die Schreie gehört und bin hin. Sie können sich nicht vorstellen, was ich da gesehen habe. Ich würde alles dafür geben, dass er wieder da ist“, war der 28-Jährige betroffen.

Er war der Vorarbeiter von Scopez, kannte ihn seit Jahren. Auf die Frage der Richterin, was der Grund für den Unfall gewesen sei, meinte er: „Er (der Zweitangeklagte) hat nicht gefragt, ob er aufdrehen kann. Ich habe noch nie erlebt, dass einfach jemand gekommen ist und aufgedreht hat.“ Der Zweitangeklagte habe keine Runde um die Maschine gedreht, um zu sehen, ob im „Keller“ dieser Techniker zu Gange waren. Laut Erstangeklagten habe der Lochpressenführer die Maschine immer gemeinsam mit den Technikern gestartet. Damit sei gewährleistet gewesen, dass keiner mehr in der Gefahrenzone war.

Zweitangeklagte startete alkoholisiert Maschine

Der Zweitangeklagte kam mit 0,8 Promille zur Arbeit, sei schon lange nicht mehr an der Lochpresse tätig gewesen, wurde vom Erstangeklagten als überfordert und nicht kompetent bezeichnet. Der Zweitangeklagte konterte, dass der Erstangeklagte etwas vergessen habe, nämlich ein Schild „Maschine nicht starten, Wartungsarbeiten“ aufzuhängen.

Beide Männer sahen gezeichnet aus, wirkten fertig, erklärten, dass ihr Leben nicht mehr dasselbe sei. „Es ist, als hätte mich jemand in eine andere Welt gestoßen“, so einer der Männer. Die Richterin versuchte herauszufinden, welche Sicherheitsvorkehrungen tatsächlich Standard gewesen seien. Einige Zeugen wurden geladen, konnten aber diesbezüglich keine genauen Auskünfte erteilen. Der zweite Techniker, der an dem Tag neben Scopez seinen Dienst versah, konnte sich in letzter Sekunde noch retten. Weitere Zeugen werden zum nächsten Prozess geladen. Ein Termin steht noch nicht fest.