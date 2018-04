Exakt eine Woche nach seiner erneuten Angelobung im Landtag platzte am Donnerstag der Vorwoche eine kleine politische Bombe: Rupert Dworak, Bezirksparteivorsitzender der SPÖ, Bürgermeister der Stadt Ternitz sowie seit 2003 Abgeordneter zum NÖ Landtag, will sich – wie er im „Kurier“ ankündigte – noch heuer aus dem Landesparlament zurückziehen und sich wieder ganz auf die Kommunalpolitik konzentrieren.

Dworak: "Werde 2020 noch einmal als Bürgermeister antreten"

Abgeordneter Christian Samwald: „Der Zeitpunkt hat auch mich überrascht!“ | Gemeinde

Dworak begründet diesen Schritt gegenüber der NÖN damit, dass mit ihm und Vizebürgermeister Christian Samwald die komplette politische Spitze Ternitz‘ gleichzeitig auch im Landtag in St. Pölten sitzt.

„Ich habe mich schon immer sehr für die Kommunalpolitik eingesetzt und ich werde auf alle Fälle 2020 noch einmal als Bürgermeister antreten. Deshalb werde ich mich jetzt hauptsächlich auf Ternitz konzentrieren“, begründet Dworak seinen Rückzug aus dem Landtag. Zudem sei er unzufrieden damit, dass keine einzige Frau aus dem Bezirk ein Mandat bekommen hat.

„Dafür hab‘ ich immer gekämpft und jetzt sitzen wieder zwei Männer auf diesen Plätzen“, äußert er seinen Unmut. Zudem hätte Dworak schon vor der Wahl angeboten, nicht mehr für den Landtag zu kandidieren: „Aber man hat mich dann gebeten, doch in den Wahlkampf zu gehen, um das zweite Bezirksmandat zu holen, was uns dann ja auch gelungen ist!“ Bedingung für die Abgabe seines Sitzes im Landtag sei aber, dass das Mandat auch im Bezirk bleibt: „Spätestens im Sommer sollte dann soweit alles beschlussfähig sein“, so der Stadtchef.

„Natürlich wäre ich bereit, einen Sitz anzunehmen, denn sonst hätte ich ja nicht kandidiert!“Andrea Kahofer trat auf Listenplatz zwei an.

Stadträtin Andrea Kahofer: „Es wurden schon Gespräche geführt!“ | Grabner

Logische Nachfolgerin für Rupert Dworak wäre die Neunkirchner Stadträtin Andrea Kahofer, die auf Listenplatz zwei hinter dem SPÖ-Routinier kandidierte. Ob mit ihr über die Situation gesprochen worden sei?

„Natürlich wurden Gespräche geführt, definitiv steht aber noch nichts fest, da wird es noch einige Gespräche geben“, so Kahofer, die mit einer Entscheidung Mitte dieses Monats rechnet. Dass die Stadt Neunkirchen ein Mandat bekomme, darum werde sie aber kämpfen, so Kahofer: „Natürlich wäre ich bereit, einen Sitz anzunehmen, denn sonst hätte ich ja nicht kandidiert!“

Die Entscheidung Dworaks, sich aus dem Landtag zu verabschieden, kann die Neunkirchner Stadträtin nachvollziehen – wenngleich sie versteht, dass es wegen des Zeitpunkts kurz nach der Angelobung Diskussionen gibt: „Rupert Dworak hat nicht nur Verantwortung für seine Stadt als Bürgermeister, sondern im GVV ja quasi für alle anderen Gemeinden auch“, so Kahofer.

Ebenfalls von der Mitteilung überrascht wurde Neo-Landtagsabgeordneter und Ternitz’ Vizebürgermeister Christian Samwald. „Ich habe gewusst, dass er nicht die ganze Periode fertigmachen wird. Dieser Zeitpunkt war aber auch für mich durchaus überraschend!“, gibt Samwald zu. Er wollte sich zu dem Thema nicht weiter äußern.

Bürgermeisterin Sylvia Kögler: „Ich wurde im Osterurlaub davon überrascht!“ | Feigl

Im Osterurlaub von der Nachricht überrascht wurde Grafenbachs SPÖ-Bürgermeisterin Sylvia Kögler: „Ich warte mal die Gespräche ab, denn Rupert Dworak wird das nach Ostern sicher genauer erklären!“

Von der Landespartei gab es in der Vorwoche keine Stellungnahme gegenüber der NÖN, denn Vorsitzender und Klubobmann wären beide auf Urlaub, hieß es. Mehr dazu auch in der aktuellen Landeszeitung!