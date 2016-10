Die Polizei warnt vor Taschendieben, die in letzter Zeit wieder vermehrt im Bezirk, hier vor allem in den Städten, auftauchen. Besonders spektakulär verlief dabei zuletzt ein Fall in Ternitz, wo dem Opfer großer finanzieller Schaden zugefügt worden war.

Ein weiblicher unbekannter Täter soll am 16. September in einem Lebensmittelgeschäft eine Geldbörse aus der Tasche des Opfers gestohlen und gleich im Anschluss, gegen 16 Uhr, bei einem Geldautomaten in Neunkirchen, mit der erbeuteten Bankomatkarte Behebungen durchgeführt haben. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich ersucht gemäß Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt um Veröffentlichung der gemachten Lichtbilder der bislang unbekannten Täterin. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Ternitz, 059133- 3361 entgegengenommen.