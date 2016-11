Es weihnachtet sehr! – Auch in Ternitz. Am Freitagnachmittag wurde im Herrenhauspark der Adventmarkt von Stadtchef Rupert Dworak (SPÖ) eröffnet.

Mehr als 20 einheimische Firmen und Vereine bieten auf dem Adventmarkt Selbstgebasteltes, Kunsthandwerk und Kulinarik an. Die Eröffnungsfeier wurde musikalisch von der Bläsergruppe der Regionalmusikschule Ternitz und dem Schülerchor der Volksschule Pottschach gestaltet. Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Rupert Dworak (SPÖ) dankte allen Beteiligten und Mitwirkenden für ihren Einsatz. Besonders lobte er das Engagement der Kinder bei der Eröffnungsfeier.

Zugleich warb er dafür, die Weihnachtsgeschenke regional zu kaufen: Das stärke die Wirtschaft in Ternitz, so der Stadtchef in seinen Worten. Unter den Gästen konnte Dworak auch zahlreiche Kommunalpolitiker willkommen heißen, darunter die Stadträte Martina Klengl, Andrea Reisenbauer, Gerhard Windbichler, Peter Spicker (SPÖ) sowie Karl Pölzlbauer (ÖVP).

Adventmarkt in Ternitzer Sonderschule

Ein Adventmarkt fand unterdessen auch in der Ternitzer Sonderschule statt: Liebevoll gebastelte Kunsthandwerke, Figuren, Adventkränze und vieles mehr fanden reißenden Absatz. Seitens der Stadtgemeinde besuchten die SPÖ-Stadträtinnen Andrea Reisenbauer und Martina Klengl diesen Markt.

Und auch die Mitglieder des Literarischen Zirkels Ternitz feierten den Adventbeginn: Seitens der Stadtgemeinde besuchte SPÖ-Kulturstadtrat Peter Spicker deren Weihnachtsfeier.

Das weitere Programm:

Am Freitag, 2. Dezember kommt um 17.30 Uhr der Nikolaus mit dem Krampus zum Adventmarkt. Um 18.30 Uhr folgt ein abwechslungsreicher Abend mit Schülern der NMS Ternitz.

Am Samstag, 3. Dezember wird von 15 bis 17 Uhr Ponyreiten (bei Schönwetter) geboten, um 16 Uhr wird den Kids ein Kasperltheater präsentiert.

Am Sonntag, 4. Dezember gibt es noch einmal die Möglichkeit zum Ponyreiten (15-17 Uhr), ehe um 17.30 Uhr die Schlussverlosung des Weihnachtsgewinnspiels stattfindet.

Der Adventmarkt ist am kommenden Wochenende am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr für Gäste geöffnet.