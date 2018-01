Mehr als ein halbes Jahr war Gerhard Zwinz Sicherheitspartner der Stadtgemeinde. Nun muss er pausieren, warum weiß er aber selbst nicht.

Im Mai 2017 hat Zwinz seinen Dienst als Sicherheitspartner in Ternitz angetreten. „Es ist dann schon schön gewesen, wenn dich die Menschen als ihren ‚Sheriff‘ sehen. Das hat mich dann schon irgendwie stolz gemacht“, so der Kommandant der Betriebsfeuerwehr Schoeller Bleckmann.

"Illegale Müllablagen waren großes Problem"

Er hat in seiner Zeit als Sicherheitspartner vor allem eng mit der Polizei zusammengearbeitet. „Große Probleme in Ternitz waren die illegalen Müllablagen. Dem habe ich mich angenommen, es auch der Polizei gemeldet. Wir hatten immer alle zwei Wochen ein Gespräch, in dem ich über meine Entdeckungen berichtet habe“, so Zwinz weiter.

Gravierende Einsätze gab es für ihn „Gott sei Dank“, wie er sagt, nicht. Besonders ans Herz sind ihm aber zwei Obdachlose gegangen, die er aufgefunden hat. „Da denkt man dann schon etwas länger darüber nach“, gibt der Floriani zu. „Soweit ich aber weiß, bekam die obdachlose Frau aber ein Zugticket von der Gemeinde und konnte so am Weg zu ihrer Schwester nach Schweden weiterkommen“, erinnert sich Zwinz an das „Happy End“ zurück.

Dworak: "Gibt keinen geeigneteren Kandidat"

Mit der Arbeit als Sicherheitspartner zeigte sich auch SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak höchst zufrieden. Er hat Zwinz damals auch als Kandidaten vorgeschlagen. „In meinen Augen gibt es keinen geeigneteren Kandidaten“, so Dworak gegenüber den NÖN. Auch er kann eine gute Bilanz ziehen: „Wir waren mit seiner Arbeit und mit seiner Kooperation mit der Bevölkerung sehr zufrieden. Es konnten dank ihm, in Zusammenarbeit mit der Polizei, einige Delikte geklärt werden.“

Warum Zwinz bis April eine Pause als Sicherheitspartner einlegt, darauf wollte der SPÖ-Stadtchef der NÖN keine Antwort geben.