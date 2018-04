Wenn es um Pflanzen geht, dann ist man bei Lukas Heilingsetzer an der richtigen Stelle. Das hat sich auch Servus TV gedacht und den gebürtigen Wiener in seinem Zuhause besucht.

Am 1. Mai lebt Heilingsetzer genau 25 Jahre in Thernberg. „Wir haben damals einen Hof gesucht, der etwas entlegen liegt“, erinnert sich der 51-Jährige zurück. Schon damals war die Liebe zur Natur sehr groß. Mittlerweile hat Heilingsetzer 1.200 verschiedene Pflanzensorten in seinem Garten – und so machte er auch die Medienwelt auf sich aufmerksam.

„Es waren schon der ORF und das Bayrische Fernsehen da“

„Es waren schon der ORF und das Bayrische Fernsehen da“, schmunzelt der Naturliebhaber. Dieses Mal war es ein Team von Servus TV, die für die Serie „Heimatleuchten“ gedreht haben. In dieser wird die Bucklige Welt am 11. Mai ab 20.15 Uhr vorgestellt. „Ich glaube, ich bin so ca. fünf Minuten zu sehen!“, lacht Heilingsetzer.

Doch momentan dreht sich bei dem Pflanzenliebhaber nicht alles um die Natur. „Wenn ich ehrlich bin, dann verbringe ich momentan 90 Prozent des Tages auf einer Baustelle“, gibt er zu. Heilingsetzer kaufte zwei Höfe, die direkt an seinen Grund angrenzen und baut diese um. Damit kann er rund 28 Hektar sein Eigen nennen. Die alten Gebäude will er noch in Wohnungen umbauen. „Einen Teil werde ich privat benutzen und aus dem anderen Teil mache ich Wohnungen. Ich muss mir aber noch überlegen, ob es Ferienwohnungen werden. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass eine Einzelperson gut dort leben könnte“, so der 51-Jährige über seine Pläne.