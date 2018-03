Käsespätzle, ein Paprikahenderl oder Tortellini – dazu eine Petersilwurzelsuppe und ein reichhaltiges Angebot an frischen Salaten. Beim NÖN-Besuch in der Vorwoche im neuen Betriebsrestaurant von F/List haben die Mitarbeiter die Qual der Wahl – wie seit dem 8. Jänner an jedem Werktag.

Denn genau an diesem Tag öffnete das „Franz“, wie das Restaurant liebevoll genannt wird, erstmals die Pforten und seitdem ist das Mittagessen das „Highlight des Tages“, wie F/List-Pressesprecherin Sigrid Stocker schmunzelnd zur NÖN Neunkirchen meint: „Man freut sich den ganzen Tag über schon darauf!“

Bis Ende letzten Jahres wurden die Mitarbeiter aus Administration und Produktion separat durch Gastro-Betriebe der Region verköstigt. Mit der Zeit wuchs die Mitarbeiteranzahl – und die Lösung wurde immer unpraktischer. Mit dem neuen Restaurant soll nun auch die interne Kommunikation weiter verbessert werden.

Betrieben wird das „Franz“ von der „GeMa besser essen GmbH“ von Gerhard und Marlene Fuchs. Werktags wird für die rund 700 Mitarbeiter stets frisch gekocht. Aber auch Kunden und Gäste sollen sich in dem neuen Restaurant wohlfühlen, welches sich wie eine Brücke über die Pitten spannt. Kosten: Etwa vier Millionen Euro.