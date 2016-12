Entwickler Mario Aiwasian gab zu – für ihn sei das ein ganz besonders spannender Moment. „Die schlaflosen Nächte haben hoffentlich ein Ende“, meinte Aiwasian mit einem Lachen. Grund für die – wohl berechtige – Nervosität war das neueste Werk der Firma Alpha Pianos, welches am Betriebsgelände der Firma List in Thomasberg enthüllt wurde. Und dies geschah im Beisein des deutschen Musikers und Liedermachers Konstantin Wecker.

Größen der Musik-Szene warten auf Keyboard

Das neuartige Keyboard präsentiert sich nicht nur in einem auffallenden Design, das Besondere an der Neuheit sind die berührungsempfindlichen Tasten. Unter der Oberfläche jeder einzelnen Taste befinden sich berührungsempfindliche Sensoren, welche wie die Touch-Oberfläche eines Smartphones Gesten in Daten umwandeln. Auf der Warteliste für das revolutionäre Keyboard stehen Größen der Musik-Szene wie Lady Gaga, Katy Perry oder Lenny Kravitz.

Für die Produktion des mPiano zeichnete sich die List smart results GmbH verantwortlich. ÖVP-Landesrat Karl Wilfing fand lobende Worte für das Projekt. Auf die scherzhafte Frage von Moderator Philipp Hertl, ob denn ein Festival mit Konstantin Wecker, Lady Gaga und Co bei Firma List denkbar wäre, meinte Wilfing schmunzelnd: „Möglicherweise wird Thomasberg das neue Grafenegg!“