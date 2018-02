Friederike Pruggmayer wurde am 2. Juni 1922 in Baden geboren. Aufgewachsen ist sie bis zu ihrem 13. Lebensjahr in Unterwaltersdorf. Ihr weiterer Lebensweg zog Pruggmayer dann nach Neunkirchen, wo sie ab 1941 als Lehrerin in der Region tätig war. So zum Beispiel in Hochegg (Gemeinde Grimmenstein). Hier kümmerte sie sich am Vormittag um die Dorfkinder und nachmittags lehrte sie die Kinder in der Krankenanstalt.

„Sie unterrichtet auch eine Zeit lang in Tirol in einem Bergdorf“, erzählt Tochter Hannelore Piger über das Leben ihrer Mutter. Die Zeit bis zur ihrer Pensionierung verbrachte Friederike Pruggmayer aber wieder in Neunkirchen. 22 Jahre lang unterrichtete sie in der Volksschule Mühlfeld, die letzten vier war sie sogar Direktorin.

Aber auch nachdem sie in den Ruhestand getreten ist, setzte sie sich für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen ein. „Sie hat beim Hilfswerk die Lernhilfe für Kinder ins Leben gerufen. Da hat sie bis zum Ende mitgeholfen!“, erinnert sich ihre Tochter.

Am 3. Februar 2018 verstarb die engagierte Volksschuledirektorin. Das Begräbnis findet am 12. Februar, 14.15 Uhr am Stadtfriedhof Neunkirchen statt.

