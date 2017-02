Karl Jeitler und Maria Großbauer | Schwarzataler Dirndlstammtisch, Volkskultur NÖ

Gemeinsam mit Gexi Tostmann als Beraterin der Volkskultur Niederösterreich, regionaler Unternehmen, der Kleinregion Schwarzatal, unter der Schirmherrschaft der Raiffeisenbank Neunkirchen Schwarzatal-Mitte entstand im Jahr 2013 die neue Schwarzataler Alltagstracht. 18 Dirndl aus der Region recherchierten im Museum und in alten Trachten- und Geschichtsbüchern, um die neue Tracht in jedem Detail mit der Geschichte der Region zu verbinden und sie damit auch für künftige Generationen zu bewahren.

Von der Volkskultur Niederösterreich wird das Schwarzataler Dirndl und der Janker nun als "echte Tracht Niederösterreichs" ausgezeichnet. Eine besondere Auszeichnung für den Dirndlstammtisch ist es, dass Maria Großbauer, Organisatorin des Wiener Opernballs und ihr Vater und Wiener Philharmoniker, Karl Jeitler, die Schwarzataler Alltagstracht im Trachtenblatt der Volkskultur Niederösterreich repräsentieren.

Beide sind begeisterte Trachtenträger und „echte“ Schwarzataler. Die Schwarzataler Alltagstracht mit der Stickerei und den Schwarzataler Knöpfen in der dezenten Farbkomposition und der Janker als Begleiter, sind Gäste bei so manchen geselligen und festlichen Anlässen in der Region. Traditionell, individuell und gerne gesehen und getragen, das ist diese Alltagstracht.

