War vorerst noch unklar, was passiert ist, so dürfte nach ersten Erkenntnissen ein tragischer Hintergrund vorhanden sein: „Der Mann war über 90 und hat sich in selbstmörderischer Absicht in den Kopf geschossen. Von einem Gewaltverbrechen, wie auch Gerüchte in der Stadt im Umlauf waren, kann definitiv keine Rede sein“, so Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller zur NÖN.

Der Mann wurde mit schwersten Verletzungen und in kritischem Zustand in das Krankenhaus eingeliefert.