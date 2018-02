Pkw krachte auf schneeglatter Fahrbahn in Leitschiene .

Wie prognostiziert setzte in der Nacht auf Dienstag verbreitet starker Schneefall in der Buckligen Welt und im Semmering-Gebiet ein. In den frühen Morgenstunden musste die FF Kurort Semmering zu einer Fahrzeugbergung auf die Semmering Schnellstrasse (S6) Richtung Wiener Neustadt ausrücken.

Ein Pkw war im Bereich der Autobahnabfahrt Gloggnitz von der teilweise schneeglatten Fahrbahn abgekommen und frontal in die Abgrenzungsleitschiene gekracht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach der Absicherung wurde der Unfallwagen mit einem Kran geborgen und von der Schnellstraße abtransportiert.

Fast zeitgleich kam es zu Feuerwehreinsätzen in Gloggnitz-Stuppach, wo ein Pkw geborgen werden musste, sowie zwischen Zöbern und Schlag, wo ein Lkw ins Bankett geraten war. Bei den beiden Einsätzen standen die Feuerwehren Gloggnitz Stuppach und Gloggnitz Stadt sowie Zöbern und Schlag im Einsatz.