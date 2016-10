Zu einer Fahrzeugbergung nach einem Verkehrsunfall wurden am Sonntagvormittag die Feuerwehren Hochegg und Grimmenstein Markt auf die Hocheggerstrasse gerufen.

Pkw stürzt in Wald und kracht frontal gegen Baum .

Höhe Steinbruchweg kam ein Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte über eine steile Böschung in ein Waldstück. In Folge krachte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum, was einen weiteren Absturz verhinderte.

Die Lenkerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach der Absicherung der Unfallstelle wurde das schwer beschädigte Fahrzeug durch die beiden Feuerwehren mittels Seilwinde und abschließend mit einem Kran geborgen.

Für die Dauer der Bergung musste die Hocheggerstrasse im Unfallsbereich gesperrt werden. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.