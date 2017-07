In der Nacht auf Montag zogen heftige Unwetter auf, gegen Mitternacht trafen sie den Bezirk Neunkirchen. Zwei Blitzeinschläge hielten die Florianis in Atem.

Zunächst schlug in einer Kleingartensiedlung im Neunkirchner Stadtgebiet ein Blitz in eine Holzhütte ein und setzte diese in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten FF Neunkirchen Stadt stand die Hütte bereits in Flammen.

Blitzschlag: Alle Alarm-PCs abgestürzt

Unter schwerem Atemschutz gelang es den Löschmannschaften, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Ein Übergreifen auf Nachbarobjekte konnten die Florianis verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Hütte brannte jedoch vollständig nieder.

Danach gab es erneut Probleme durch einen Blitzschlag: Kurz vor Mitternacht wurde der Disponent der Alarmzentrale in Neunkirchen auf einen lauten Knall (ausgelöst durch den Blitz bei FF-Haus in Schwarzau) aufmerksam, im selben Moment stürzten sämtliche Alarm-PCs sowie die Notruf- und Brandmeldeleitungen ab. Für die Dauer der Reparaturarbeiten, dienoch in der selben Nacht großteils durch einen Techniker erledigt werden konnten, mussten die Wiener Neustädter Kollegen die Feuerwehren des Bezirkes Neunkirchen alarmieren.

In dieser Zeit musste die FF Schwarzau am Steinfeld zu einer Person in Notlage nach Guntrams, die FF Strasshof zu einem umgestürzten Baum im Bereich Haßbach und die FF Neunkirchen zu Nachlöscharbeiten vom Holzhüttenbrand ausrücken. In Anbetracht der Unwetterlage, die durch starke Sturmböen, Starkregen und Blitze im Sekundentakt eingezogen war, blieb es für die Feuerwehren im Bezirk danach aber relativ ruhig.