Chapter Neunkirchen lädt zu einer Veranstaltung mit Hans Gnann am Freitag, 25. Mai im Pyhrahof in Kranichberg. Gnann spricht über das Thema "Wunderbar bewahrt". Er war viele Jahre in einem deutschen Großkonzern im Bereich Steuerelektronik, weltweit im Außendienst tätig. Sein Leben ist durch zwei tiefgreifende Erlebnisse geprägt, nach einem Urlaub in Ungarn und einem beruflichen Aufenthalt in Kenia. Er durfte in seinem herausfordernden Berufsalltag sichtbar Gottes Gunst erfahren. Weiterhin ist durch fast unglaubliche Umstände sein Leben auf übernatürliche Weise bewahrt worden. Sein Motto "Leben aus der Fülle Gottes, an Gottes Segen ist alles gelegen".

Nehmen Sie sich Zeit und verbringen Sie einen interessanten Abend mit einem abwechslungsreichem Programm mit Live-Musik und einem Vortrag mit Hans Gnann bei ausgezeichneter Hausmannskost! Im Anschluss besteht die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch mit dem Referenten und dem Team. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir vom Chapterteam freuen uns auf Ihren Besuch!