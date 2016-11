Erst vor ein paar Wochen wurde am Friedhof der Gemeinde gewütet, die NÖN berichtete. Grabsteine wurde einfach umgeworfen und Bänke beschädigt. Und jetzt ein erneuter Schlag – Spielplatz, Friedhof und auch noch einige andere Orte in Pitten wurden Opfer eines Vandalismus-Akts.

„Der Schaden geht in die Tausender“, muss SPÖ-Bürgermeister Helmut Berger betrübt zugeben. Er selbst kann sich auch nicht erklären, warum genau immer wieder seine Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen wird. Dieses Mal haben es die Randalierer aber nicht nur auf den Friedhof abgesehen.

„In der Nibelungensiedlung wurde ein Zaun, der erst vor zwei Wochen aufgebaut wurde, wieder komplett zerstört“, zeigt sich der Ortschef empört. Auch der eher neuwertige Spielplatz wurde beschädigt. Hier wurden der Zaun und die Laternen einfach umgerissen. Laut Berger müssen hier mehrere Täter am Werk sein: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur eine Person so viel Kraft hat!“

Ob die Randalierer aus dem Ort sind, kann Berger nicht sagen. „Wir haben immer nach den Beschädigungen Schnapsflaschen am Bahnhof gefunden. Es kann also sein, dass sie mit dem Zug zu uns kommen und mit diesem auch wieder wegfahren“, erklärt der Ortschef.

Keine Maßnahmen zur Absicherung angedacht

Aber auch jetzt sind keine Maßnahmen zur Absicherung angedacht. Laut Berger wäre das auch nicht so einfach: „Ich muss mich dann fragen, wo fange ich mit der Überwachung an und wo höre ich auf?“ Erklären kann sich der Sozialdemokrat die Vorfälle nicht. „Wenn ich daran denke, dass man einen Spielplatz und einen Friedhof so verwüsten kann, stellt es mir alle Haare auf“, so Berger verärgert.

Anzeige wurde seitens der Gemeinde schon gestattet. Die Ermittlungen der Polizei Schwarzau am Steinfeld laufen. Wer sachdienliche Hinweise hat, soll diese bitte bei der Gemeinde oder bei der Polizeistelle Schwarzau melden.