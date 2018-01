Alle Veranstaltungen im Bezirk Neunkirchen.

Claudia Grill aus Kirchau zeigt tolle Bilder und erzählt interessante Geschichten über ihr abenteuerliches Leben in Kanada: Am Freitag, 12. Jänner, 19 Uhr, im Rathaussaal Grimmenstein und am Samstag, 13. Jänner, 20 Uhr, im Pfarrheim Zöbern.

