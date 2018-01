Alle Veranstaltungen im Bezirk Neunkirchen.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

DONNERSTAG, 4. JÄNNER

Reichenau : Eduard Aberham, ehem. Direktor des Hotel Panhans, stellt sein Buch „Das Panhans – Ein Hotel und seine Menschen“ vor, 19 Uhr, im Literatursalon Wartholz. Karten: 02666/52289.

Ternitz : Kostenlose Rechtsauskunft erteilt Mag. Dietmar Krammer, MA, Hauptstraße 6, von 15-17 Uhr. Um Voranmeldung unter 02630/33655 wird gebeten.

FREITAG, 5. JÄNNER

Aspang : Verlosung des Weihnachtsgewinnspiels, 18 Uhr, am Hauptplatz.

Die Kath. Jugend spielt die Komödie „Die kuriose Kurklinik, 19 Uhr, im Pfarrheim Unter-Aspang. Platzres.: 0664/1968696.

Höflein : 3-König-Punsch-Standl der Stammrunde Höflein, ab 17 Uhr, am Ballspielplatz.

Kirchberg : Verlosung Weihnachtsgewinnspiel, 18.30 Uhr, am Parkplatz Köck.

Ternitz : Neujahrskonzert mit dem großen Orchester der Regionalmusikschule, 19 Uhr, in der Stadthalle. Special Guests: Chor Cantate Domino. Kartenvorverkauf: Stadtgemeinde.

SAMSTAG, 6. JÄNNER

Aspang : Benefiz-Neujahrs-Stadl, 18 Uhr, in der Neuen Mittelschule. Mit Die Kreini’s, Trio Schneiderwirt, Silvio Samoni, Melissa, Himmelberger, Oliver Haidt. Kartenvorverkauf: 0664/4454415, www.ganserlberger.at, Sparkassen und Raiffeisenbanken.

Die Kath. Jugend spielt die Komödie „Die kuriose Kurklinik, 19 Uhr, im Pfarrheim Unter-Aspang. Platzres.: 0664/1968696.

Kirchberg : Pfadfinderkränzchen in der Volksschule unter dem Motto „Love is in the Air“, ab 19.30 Uhr.

Neunkirchen : Wanderung mit dem RFC Durstige Speiche von Würflach nach Gutenmann – Treffpunkt: 9.30 Uhr, Herbys Stüberl.

Pitten : Neujahrskonzert, 11 Uhr, im Festsaal der Raiffeisenbank. Mit Doina Fischer und dem Konzertensemble „Wiener Flair“. Kartenvorverkauf: Raika und Sparkasse.

Puchberg : Eröffnung der Sonderausstellung „Schneebergdörfler Schule“, 15 Uhr, in der Schneeberg-Museumsgalerie.

SONNTAG, 7. JÄNNER

Kirchberg : Hausmusik- und Sängertreffen, 15.30 Uhr, im Gasthaus St. Wolfgang.

Puchberg: Führung „Kirche und Burg“ mit Dr. Karl Rieder – Treffpunkt: 15 Uhr, Kirche.

Reichenau : Winter-Frühlingskino – gezeigt wird die Komödie „Chocolat“ und das Drama „Nordwand“ – 15 Uhr, im Schloss Wartholz. Karten: 02666/52289.

DIENSTAG, 9. JÄNNER

Neunkirchen : Kostenlose Rechtsauskunft erteilt Dr. Edwin Schubert, Schreckgasse 3, von 14-16 Uhr. Um Anmeldung unter 02635/62611 wird gebeten.