Gerlinde Wolf, Elisabeth Fried, Sylvia Franz, Angelika Preineder, Gottfried Ostermayer und Leopold Lappinger spielen Theater: „Golden Girls Boeing, Boeing“, den Klassiker von Marc Camoletti, am Samstag, 6. Mai, um 19 Uhr und Sonntag, 7. Mai, um 18 Uhr, im Robert von Parma-Saal in Schwarzau/Stfl. und am Samstag, 13. Mai, um 19 Uhr im Gemeindesaal Lanzenkirchen.

