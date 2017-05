„aCHORd ROCKT – Rockhits in neuem Gewand bringt „aCHORd“ am Samstag, 13. Mai, 19.30 Uhr, in der Schlossgärtnerei Wartholz, Reichenau. Welthits von den Rolling Stones, den Beatles, Deep Purple, Queen oder Green Day. Solist Peter Dürr, Leadsänger der legendären „Hallucination Company“, sorgt für das rockige Element. Karten: 02666/52289.

| NOEN, “aCHORd“