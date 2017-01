Faschingssitzung der Neunkirchner Gilde am Freitag, den 13. Jänner, und am Samstag, den 14. Jänner, jeweils um 19.11 Uhr, im Veranstaltungszentrum der Arbeiterkammer. Da werden so einige wieder „durch den Kakao gezogen“, aber fürchten muss sich niemand, denn auch bezaubernde Blumenkinder wird‘s wieder geben, den Tanz der Gardemädchen, Büttenredner und vieles mehr!

| NOEN, Feigl