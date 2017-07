Gypsy Swing, Wiener Lied und Austropop – wie geht das zusammen? So. Und zwar nur so. Die Antwort heißt „Gewürztraminer“! Zu hören am Samstag, 22. Juli, bei „Jazz Kirchberg“, um 20 Uhr, im lauschigen Gastgarten des Gasthofes St. Wolfgang.

| NOEN, Gewürztraminer