Fasching in Aspang! an zwei Tagen – Freitag, 27. Jänner und Samstag, 28. Jänner, jeweils um 19.11 Uhr – lädt die Faschingsgilde in den Festsaal der Neuen Mittelschule ein. Witzige Sprechstücke, ideenreiche Gesangsstücke, Büttenrede, und: Die Gemeindepolitik wird durch den Kakao gezogen!

| NOEN, Grabner