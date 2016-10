In der Pfarrkirche Schwarzau am Steinfeld präsentiert Daniela dé Santos unter dem Motto „Mut zu leben“ am Samstag, 8. Oktober, um 19 Uhr und am Sonntag, 9. Oktober, um 16 Uhr, Welthits auf der Kristallpanflöte. Kartenvorverkauf: Gemeinde, 02627/82346.

