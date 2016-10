Der 1. Ternitzer Musikverein lädt zum Herbstkonzert 2016, dieses Mal sogar an zwei Tagen. Samstag, 5. November, um 19 und Sonntag, 6. November, um 15 Uhr, im Pfarrsaal in Ternitz werden musikalische Leckerbissen von Operettenmelodien wie „Komm mit nach Varasdin“ bis zur Filmmusik von „Aladdin“ geboten. Am Samstag spielt außerdem das Jugendorchester für das Publikum.

| 1. Ternitzer Musikverein