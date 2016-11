Es soll ja das „Leiwaundste“ sein, das man sich vorstellen kann: Das „Schiiifoan“. Und erst das Rodeln, Snowboarden und Eislaufen! Allerdings kann es auch ganz schön teuer werden, wenn aus „kleinen“ Sportlern „große“ werden. Der Elternverein der Neuen Mittelschule Ternitz schafft Abhilfe. Am Freitag, 11. November, von 15-18 Uhr und am Samstag, 12. November, 9-13 Uhr, gibt‘s einen Schi-Stadel in der Mehrzweckhalle.

| Elternverein NMS Ternitz