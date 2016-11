Mäuse, Rehe, Hirsche, Affen, Elche, Esel und Bär sind nur einige der handgemachten Tiere, die es beim Weihnachtsmarkt am Samstag, 19. November, von 12-19 Uhr und am Sonntag, 20. November, von 9-17 Uhr, in der Justizanstalt Schwarzau/St. zu kaufen gibt. Puppen, Adventkränze und -gestecke, Bäckereien und Christbaumschmuck gibt‘s außerdem.

| Verein Freundeskreis Schwarzau