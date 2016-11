„Joy to the World“ heißt das Adventkonzert des Musikvereines und der Singgemeinschaft Natschbach-Loipersbach am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Neunkirchen. Ab 16 Uhr gibt’s im Pfarrhof warme Getränken, um 16.30 Uhr öffnen sich die Kirchentore. Kartenvorverkauf: Gemeindeamt Natschbach-Loipersbach und bei den Mitgliedern beider Vereine.

| NOEN, Claus List