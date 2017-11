Alle Veranstaltungen im Bezirk Neunkirchen.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

DIENSTAG, 21. NOVEMBER

Neunkirchen: Kostenlose Rechtsauskunft erteilt Mag. Christian Hajos, Schwarzottstraße 2A, von 14-16 Uhr. Um Anmeldung unter 02635/61617 wird gebeten.

Raach: Die Theatergruppe zeigt das Lustspiel „Tante Tillis Testament“, 19.30 Uhr, im Gasthaus Diewald. Platzres.: 0650/9262805, Mo-Fr, 17.30-19.30 Uhr.

Ternitz: Vortrag „Master Points und ihre Anwendung!“ (Meisterpunkte, die im Körper einiges bewirken sollten) von Dr. Andrea Baumgartner, im Kneipp Aktiv-Clubraum im Alten Herrenhaus.

MITTWOCH, 22. NOVEMBER

Aspang: Kabarett „Dietlinde & Hans Wernerle, 19.30 Uhr, in der Neuen Mittelschule. Karten: www.ganserlberger.at, 0664/4454415.

Feistritz: Vortrag „Folgen des Klimawandels und seine Auswirkungen aufgrund von Wetterextremereignissen“, 19 Uhr, im Burgkeller.

Gloggnitz: Vernissage der Ausstellung „Impressionen“ – Fotos von Werner Halbauer, 19 Uhr, im Schloss.

Raach: Die Theatergruppe zeigt das Lustspiel „Tante Tillis Testament“, 19.30 Uhr, im Gasthaus Diewald.

Ternitz: Vernissage der Ausstellung „WESEN-tlich“ von Sonja Stickler, 19 Uhr, in der Stadtgalerie im Alten Herrenhaus.

Wimpassing: Kabarett „70er – leben lassen“ mit Lukas Resetarits, 19.30 Uhr, im Kulturcentrum.

DONNERSTAG, 23. NOV.

Gloggnitz: „Fiesta Latina“ – Benefizabend, 19 Uhr, im Stadtsaal. Karten: Rotary Club und Buchhandlung Kral. Mit „Marlenis Y Su Ganga“.

Neunkirchen: Dia-Vortrag „Erlebtes Großbritannien – Von Dover nach Lands End“, 19 Uhr, in der Musikschule.

Lesung von Doris und Otto Pikal, 19 Uhr, in der Stadtbücherei Am Stiergraben.

Eintritt frei! Doris Pikal liest aus ihrem neuen Buch „In Bewegung“, Otto Pikal aus „Trotzdem lebe ich“.

Pottschach: Kabarett „Lebhaft“ mit Alex Kristan, 20 Uhr, im Kulturhaus. Karten: Stadtgemeinde Ternitz, Sparkassen im Bezirk.

FREITAG, 24. NOVEMBER

Breitenau: Herbstkonzert des Musikvereines Natschbach-Loipersbach , 19.30 Uhr, im Steinfeldzentrum. Gespielt werden traditionelle Stücke wie z. B. „Der Florentiner Marsch“, der Walzer aus dem Ballett „Dornröschen“, aber auch moderne Werke wie Imagine, My Way und A Tribute to Elvis. Kartenvorverkauf: Mitglieder des Musikvereines.

Gloggnitz: „Dunkel – Licht“, Konzert des Ensembles „aCHORd“, 19 Uhr, in der Christkönigskirche. Karten: Buchhandlung Kral. Moderation: Hubert Arnim-Ellison.

Grafenbach-St. Valentin: Live-Reportage und Buchpräsentation „Der portugiesische Jakobswerg“ von Herbert Hirschler, 18.30 Uhr, im Pfarrsaal.

Kirchberg: Caritas-Adventcafé, 14-18 Uhr.

Ödenkirchen: „Advent aus Kärnten“ mit Peter Oparian und dem Männerquartett des Männergesangvereines Haßbachtal, 19.30 Uhr, im Landgasthof Fally.

Pottschach: Konzert „Safer SiXmas – Santas Baby“, 20 Uhr, im Kulturhaus. Karten: Stadtgemeinde Ternitz, Sparkassen im Bezirk.

Raach: Die Theatergruppe zeigt das Lustspiel „Tante Tillis Testament“, 19.30 Uhr, im Gasthaus Diewald.

Reichenau: Vernissage der Ausstellung „Gesichter mit Geschichte“ mit Werken von Reinhard Kozina, 18 Uhr, in der Galerie Schloss Rothschild.

„Baumgärtner – In Wort & Ton - Von der Wurzel bis zur Krönung“, 19 Uhr, im Literatursalon Wartholz. Karten: 02666/52289.

Ternitz: Schistadl des Elternvereins der Neuen Mittelschule, 15-18 Uhr, in der Mehrzweckhalle.

Wimpassing: Big Band Project – Konzert mit den Stargästen „The Rats Are Back“, 20.15 Uhr, im Kulturcentrum. Die TV-Moderatoren Volker Piesczek, Norbert Oberhauser, Sänger und Song-Contest-Teilnehmer Eric Papilaya und ihr musikalischer Leader Pepe Schütz (Saxophon) sind Österreichs erfolgreichste Swing-Formation, mit Klassikern des Ratpack um Sinatra & Co. und eigenen Songs gleichermaßen! Leitung: Otto M. Schwarz. Moderation: Alex Jokel. Karten: Sparkasse.

SAMSTAG, 25. NOVEMBER

Edlitz: 11. Kathreintanz, 18 Uhr, im Gasthaus Grüner Baum. Muisk: Achisum und die Buckl-Bande.

Feistritz: Autumn Classics – „List Academy“ aus Budapest spielt Vivaldi, Chopin, Bartók, de Falla, Debussy und Piazzolla, 19 Uhr, im Ritterssal der Burg. Kartenres.: info@burgfeistritz.com.

Kirchberg: Caritas-Adventcafé, 9-16 Uhr.

Neunkirchen: Vorweihnachtlicher Fairkauf von Waren aus Entwicklungsländern (Kunsthandwerk, Lebensmittel, Mode), 9-12 und 15-20 Uhr, im Kath. Pfarrhof.

3. Neunkirchner Perchtennacht, ab 18 Uhr, am Hauptplatz. Eine Veranstaltung für Jung und Alt, denn diese Perchten schlagen nicht!

Puchberg: Finissage der Sonderausstellung „Die Heilstätte Strengberg“, 15 Uhr, in der Galerie des Schneeberg-Museums.

Raach: Die Theatergruppe zeigt das Lustspiel „Tante Tillis Testament“, 19.30 Uhr, im Gasthaus Diewald.

Reichenau: „Erzählwelt“ – Friederike Przibil liest für Kinder, 16 Uhr, Literatursalon Wartholz. Karten: 02666/52289.

Jahresschlusskonzert des Musikvereines Kreuzberg, 19 Uhr, im Theater.

Scheiblingkirchen: Schistadl, von 9 – 12 Uhr, in der Volksschule. Alle Wintersportfans kommen auf ihre Rechnung - Der Elternverein verkauft gebrauchte Wintersportwaren für Kinder. Bücherflohmarkt! Naschkatzen können frisch gebackene Weihnachtskekse kaufen.

Ternitz: Schistadl des Elternvereins der Neuen Mittelschule, 9-13 Uhr, in der Mehrzweckhalle.

Trachtenkapelle Flatz in Concert – Zum Jubiläum 110 Jahre, 19 Uhr, in der Stadthalle. Kartenvorverkauf: Stadtgemeinde.

Wartmannstetten: Ball der Pfarre Neunkirchen unter dem Motto „Zauberhafte Märchenwelt“, 20.30 Uhr, im Musikerheim. Musik: Echt Austria.

SONNTAG, 26. NOVEMBER

Neunkirchen: Vorweihnachtlicher Fairkauf von Waren aus Entwicklungsländern (Kunsthandwerk, Lebensmittel, Mode), 8-12 und 15-17 Uhr, im Kath. Pfarrhof.

Raach: Die Theatergruppe zeigt das Lustspiel „Tante Tillis Testament“, 16 Uhr, im Gasthaus Diewald.

Reichenau: Besinnlicher Einstieg in den Advent, 18 Uhr, in der Pfarrkirche. Mit dem AGV „Almbleamal“ Hirschwang, Chorgemeinschaft Almbleamal-Maria Schutz, Vokalensemble „STIMMt“vokal, Duo Sebastian Holzer.

Ternitz: Trachtenkapelle Flatz in Concert – Zum Jubiläum 110 Jahre, 17 Uhr, in der Stadthalle. Kartenvorverkauf: Stadgemeinde.

Trattenbach: Konzert des Musikvereines, 16 Uhr, in der Pfarrkirche. Durch das Programm führt Franz Tauchner. Anschließend gemütliches Beisammensein im Pfarrheim.

Wimpassing: Festmesse mit „Cantate Domino“, 9.30 Uhr, in der Pfarrkirche .

DIENSTAG, 28. NOVEMBER

Neunkirchen: Ein Abend mit Herbert Hirschler – Er liest aus seinem Buch „Himmel, Herrgott, Portugal.....der portugiesische Jakobsweg“, 19 Uhr, in der Buchhandlung Reithmeyer.

Puchberg: Führung durch Kirche und Burg mit Dr. Karl Rieder – Treffpunkt: 16 Uhr, bei der Kirche.