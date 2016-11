Vorweihnachtlicher „Fairkauf“ von Waren aus Entwicklungsländern am Samstag, 3., von 9-12 und 15-20 Uhr und Sonntag, 4. Dezember, von 9-12 und 15-17 Uhr, im wunderschönen Minoritensaal der kath. Stadtpfarre Neunkirchen. Mit dem Ertrag wird das Projekt „Überwintern in Jordanien – Winterhilfe für syrische Flüchtlinge“ unterstützt. Kälte, Wind, Regen, Schnee. Der Winter in Jordanien ist hart, besonders für die Familien aus Syrien. Weder in den Lagern noch bei Gastfamilien ist es möglich, der Kälte zu trotzen, da es keine Heizung gibt. Tragen wir dazu bei, dass sie zumindest ohne zu frieren über den Winter kommen.

| NOEN, Prüller