Alle Veranstaltungen im Bezirk Neunkirchen.

„Ri Ra Rutsch, wir fahren mit der Kutsch’“ heißt es am Freitag, 8. Dezember, ab 9 Uhr, beimAdventmarkt am Rathausplatz in Grimmenstein. Weiters gibt’s einen Christbaumverkauf, , Kunsthandwerk und Handarbeiten, Maroni-Standl, Motorsägenschnitzer zeigen ihre Arbeiten, von 14-17 Uhr dürfen Kinder Kekse backen, ab 16 Uhr Turmblasen und Besuch vom Nikolaus.

| Philipp Grabner