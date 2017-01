In Neulengbach wird wieder getanzt. Beim traditionellen Feuerwehrball der FF Neulengbach-Stadt am Samstag, 4. Februar, ab 20 Uhr im Gasthaus Schmölz in St. Christophen erwarten die Gäste eine große Mitternachtsverlosung mit wertvollen Preisen, musikalische Unterhaltung und Tanzmusik von „Around Midnight“ sowie Speis und Trank durch die Familie Schmölz gesorgt.

| NOEN, privat