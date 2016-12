DIENSTAG, 13. DEZEMBER

Neunkirchen: Kostenlose Rechtsauskunft erteilt Dr. Kurt Lechner, Fabriksgasse 10-12/Schulgasse1, von 14-16 Uhr. Anm.: 02635/69555.

MITTWOCH, 14. DEZEMBER

Gloggnitz: Konzert der „Ursprung-Buam“ und des „Trio Alpin“, 19.30 Uhr, in der Christkönigskirche.

Neunkirchen: Bezirkstreffen für blinde und sehbehinderte Menschen, 14 Uhr, im Restaurant Osterbauer.

DONNERSTAG, 15.DEZEMBER

Gloggnitz: Klassenabend der Musikschule, 18.30 Uhr, in der Aula der Neuen Mittelschule.

Kirchberg: Adventfeier des Seniorenbundes, 14 Uhr, im Hotel 1000-jährige Linde.

Payerbach: Weihnachtsfeier des Seniorenbundes, 15 Uhr, im Payerbacherhof.

Weihnachtsfeier der Payerbacher Pensionisten, 17 Uhr, im Seminar Parkhotel Hirschwang.

Reichenau: Weihnachtsfeier des Seniorenbundes Payerbach-Reichenau, 15 Uhr, im Hotel Hübner. Info und Anmeldung: 02666/55134.

FREITAG, 16. DEZEMBER

Küb: Adventblasen der Bläsergruppe Kreuzberg, ab 17 Uhr, beim Weihnachtsbaum.

Neunkirchen: Konzert der Mojo Blues Band, 20 Uhr, im Schützenhaus. Karten: 0650/4301182.

Pitten: Advent am Schöpfungsweg – Treffpunkt: 17 Uhr, Beginn der Bergstraße.

Ternitz: Literarischer Cocktail „Der 24. ist nur ein ganz gewöhnlicher Tag“ mit Micha Fuchs und Helmut Mucker, 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei.

Würflach: Lesung „Les’n und los’n“, 18 Uhr, in der Gemeindebücherei.

SAMSTAG, 17. DEZEMBER

Aspang: Der Verein „D‘Ganserlberger“ und das Rote Kreuz laden zur 6. Nacht der Perchten, ab 17 Uhr, am Hauptplatz. Es gibt Speis und Trank, um 20 Uhr steigt die Aftershow-Party im Kolpingheim.

Edlitz: Adventandacht, 16 Uhr, am Karl Seidl-Platz.

Gloggnitz: Weihnachts-Wunschkonzert der Stadtkapelle, 19 Uhr, im Stadtsaal.

Grafenbach-St. Valentin: Konzert „Christmas is coming…“ mit dem Chor „piano forte“, 18.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Valentin, anschließend gemütlicher Ausklang im Pfarrhof.

Grimmenstein: Jubiläum 50 Jahre Grimmensteiner Adventsingen, 19.30 Uhr, im Rathaussaal. Mitwirkende: Gemischter Chor MIXdur, Theatergruppe der Volksschule, Stubenmusi, Streichquartett, Blechbläser, Doppelquartett Euphoria 95.

Grünbach: Lichtnacht – Fest des Jahres, 20 Uhr, im Urhof20.

Hirschwang: Besinnlicher Advent mit dem AGV Almbleamal Hirschwang, 18 Uhr, in der Pfarrkirche. Mitwirkende: Chorgemeinschaft Almbleamal Maria Schutz, VoKalensemble „STIMMt“ vokal, Duo Sebastian Holzer.

Hohe Wand: Fackelwanderung zur W. Eicherthütte – Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Gasthaus Kl. Kanzel. Shuttledienst möglich, 02637/2258.

Neunkirchen: Bauernmarkt, 7-12 Uhr, am Holzplatz.

Weihnachts-Fackelwanderung mit dem Österr. Touristenklub – Treffpunkt: 16 Uhr, Parkplatz Erholungszentrum. Info und Anmeldung: Markus Artner, 0650/9300770.

Konzert der Mojo Blues Band, 20 Uhr, im Schützenhaus. Karten: 0650/ 4301182.

Puchberg: Weihnachtslesung von Herbert Steinböck und Thomas Strobl, 19.30 Uhr, im Schneeberghof.

Ramplach: Blutspendeaktion, 10-13 und 14-17.30, im Bus beim Feuerwehrhaus.

Reichenau: Der Wartholzkasperl ist wieder da!, 16 Uhr, im Schloss Wartholz. 02666/52289.

Scheiblingkirchen: Konzert „Alpen-Gospel“ mit dem Ensemble „nova Vocalitas“, 19.30 Uhr, in der Pfarrkirche. Traditionelle alpenländische Advent- und Weihnachtslieder treffen auf originelle Gospel und Weihnachts-Pop-Literatur.

Semmering: Lesung „Mörderisches Grandhotel“ – Ein wunderbarer Winterkrimi in der Tradtion von Agatha Christie – von der Autorin Beate Maly, 16 Uhr, im Panoramahotel Wagner.

Wimpassing: Theater „Herr Holle hört Weihnachten“ (für Kinder ab 4 Jahren), gespielt von „Schneck + Co“, um 16.30 Uhr, im Kulturcentrum. Eine Geschichte über Missverständnisse, Ausgrenzung und gemeinsame Freude, mit vielen Liedern zum Mitsingen! Kartenvorverkauf: Sparkasse.

Würflach: Weinnachtsfeier der Pensionisten, 156 Uhr, im Gasthaus Seewald.

SONNTAG, 18. DEZEMBER

Gloggnitz: Weihnachts-Wunschkonzert der Stadtkapelle, um 15 Uhr, im Stadtsaal.

Hochegg: Der Männergesangsverein Haßbachtal singt um 18 Uhr in der Waldpension.

Höflein: Adventbesinnung mit dem Vokalensemble Cantamus, 15 Uhr, in der Wallfahrtskirche. Gast: Tanzlmusi Saiten Blech. Kartenvorverkauf: Raiba und Gemeindeamt.

Neunkirchen: Wanderung mit dem RFC Durstige Speiche nach Penk, Treffpunkt: 10 Uhr, Gasthaus Loibl, Unterdanegg.

Payerbach: Die Punschhütte im Park ist ab 9.30 Uhr geöffnet.

Prigglitz: „Advent in Prigglitz“ mit dem MGV und Gemischten Chor Prigglitz, den Kindern der Volksschule und der Bläsergruppe des Musikvereines Schottwien, 15 Uhr, in der Pfarrkirche. Anschließend gibt’s einen kleinen Imbiss und wärmende Getränke am Kirchenvorplatz.

Reichenau: René Harather and The Shooting Stars, 17 Uhr, im Literatursalon Wartholz. Karten: 02666/52289.

Seebenstein: Weihnachtslesung „In den Herzen wird’s warm!“, 16 Uhr, im Waldhaus. Es lesen Autoren der Carpe Diem Literaturplattform Bucklige Welt, es spielt Agnes Hainfellner an der Harfe.

DIENSTAG, 20. DEZEMBER

Hirschwang: Weihnachtsfeier mit Lesung, Gesang, Gebet und Unterhaltung, 14 Uhr, im Hirschwang-Treff.