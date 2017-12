Alle Veranstaltungen im Bezirk Neunkirchen.

Die Bergknappenkapelle Grünbach spielt ihre Weihnachtskonzerte am Donnerstag, 28. und Freitag, 29. Dezember um 19.30 Uhr und am Samstag, 30. Dezember, um 18 Uhr, in der Barbarahalle.

| NOEN, Bergknappenkapelle Grünbach