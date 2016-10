Seit Samstag 4 Uhr früh läuft die große Verkehrsumstellung in der Bezirkshauptstadt.

Um für das prognostizierte erhöhte Verkaufsaufkommen im Bereich der B 17 und des Panoramaparks künftig gerüstet zu sein, wurde eine neue Einbahnregelung mit Ringlösung ins Leben gerufen, NÖN Online berichtete ausführlich: Ab sofort ist ein Verlassen des dortigen Bereichs nur mehr über die Eiserne Brücke, die stadtauswärts als doppelte Spur geführt wird, möglich. Stadteinwärts kann im Gegenzug hingegen nur mehr über die Urbanbrücke gefahren werden.

Stadtpolizei sorgt für reibungslosen Ablauf

Ein dreistündiger Lokalaugenschein der NÖN am Samstagvormittag zeigt: Die Stadt ist gut vorbereitet, hat ihre Hausaufgaben großteils erledigt. An den Brennpunkten in der Urbangasse und bei der Eisernen Brücke stehen Mitarbeiter der Stadtpolizei und schauen, dass alles reibungslos über die Runden geht. Auch Bgm. Herbert Osterbauer und Stadtamtsdirektor Robert Wiedner sind vor Ort.

Urbangasse als Einbahn

Bis auf ein paar Kinderkrankheiten verläuft die Umstellung zumindest in den ersten Stunden ohne größere Schwierigkeiten. Es gibt aktuell zwei kleiner Problemzone – so wird d ie Urbangasse als Einbahn Richtung Ritterkreuzung noch nicht von allen akzeptiert: Insgesamt können sechs Autolenker als „Geisterfahrer“ auf ihren Irrtum aufmerksam gemacht werden. Und bei der Eisernen Brücke werden die Linksabbieger auf die B 17 in ihrem Verkehrsfluss durch Passanten, die den Fußgängerübergang queren, teilweise behindert.

Mögliche Korrekturen: „Eventuell die Grünphase, die dort im Moment 22 Sekunden beträgt, ein wenig verlängern“, so Klaus Degen von der Stadtpolizei und Stadtamtsdirektor Robert Wiedner. Bei der Urbangasse sollen Bodenmarkierungen das Fahrverhalten künftig erleichtern. Denn, wegen des Regenwetters in der Nacht konnten leider nicht alle Bodenmarkierungen zeitgerecht angebracht werden.

Bgm. Herbert Osterbauer ist beim ersten Resume jedenfalls zufrieden: „Es läuft ganz gut, wir werden aber alles weiterhin genau beobachten und gegebenenfalls Nachjustierungen vornehmen!“ Denn die wirkliche Bewährungsprobe kommt erst in der kommenden Woche: Dann nämlich, wenn der Berufsverkehr beginnt und ab Donnerstag Lidl und Müller beim Panoramapark ihre großen Filialen eröffnen.