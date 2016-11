„Gesundheit geht durch den Magen. Ein gesunder und schmackhafter Speiseplan unterstützt den Genesungsprozess der Patienten und das Wohlbefinden der Mitarbeiter in unseren Kliniken“, freut sich NÖGUS-Vorsitzende und LH-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner. Die »Vitalküche« der Initiative »Tut gut!« sei ein niederösterreichisches Qualitätssiegel und bundesweites Vorzeigebeispiel in der Gemeinschaftsverpflegung

Landesrat Karl Wilfing ist sichtlich stolz auf die Leistungen in den Klinik-Küchen: „Insgesamt arbeiten in den Spitals-Küchen rund 720 Mitarbeiter, die jährlich mehr als 7,5 Millionen Essensportionen mit über 30 Prozent Bio-Anteil zubereiten. Die Küchen verarbeiten dafür mehr als 860 Tonnen Gemüse und Kartoffeln pro Jahr. Die Auszeichnung mit der Zertifizierung Vitalküche+ ist Dank und Bestätigung für die wertvolle Arbeit und Professionalität unserer Küchen-Teams.“

Regionalität entscheidender Faktor

Für das Landesklinikum Neunkirchen ist die Herkunft der Produkte von wesentlicher Bedeutung. „Beim Kauf und bei der Verarbeitung der Lebensmittel achten wir besonders auf eine hohe Qualität. Schlagworte wie bio, saisonal und regional sind für uns Alltag. So beziehen wir 60% unserer Produkte aus Niederösterreich und fördern damit die Wirtschaft in der Region. Dass heimische Lebensmittel auch für guten Geschmack stehen, versteht sich von selbst“, beschreibt Küchenleiter Herbert Bauer die Philosophie der Küche.

Ähnlich wie Restaurants mit Hauben, werden Großküchen mit Kesseln bewertet. „Wir sind stolz darauf, dass die Küche des Landesklinikums Neunkirchen heuer bereits zum vierten Mal in Folge mit 3 von 5 Kesseln ausgezeichnet wurde“, so der Kaufm. Direktor Johann Ungersböck. Damit ist sie die zweitbeste Großküche Niederösterreichs. Dieses Jahr bekam die Küche, nach 2 grünen Blättern im Vorjahr erstmals 3 grüne Blätter verliehen.

Die Blätter und die Auszeichnung vom 10.November 2016 mit dem „Vitalküche-Siegel 2016“ bestätigen, dass das Bestreben einen immer höher werdenden Anteil an regionalen und biologischen Zutaten zu verwenden, Früchte trägt. Knapp ein Drittel des Warenwertes der gekauften Lebensmittel wird für Bio-Produkte aufgewendet und von der Austria-Bio-Garantie GmbH AT-BIO-301 überwacht.

Partner-Institutionen werden beliefert

Dadurch werden Betriebe in der Region gefördert und Transportwege für Lebensmittel reduziert, was die Umwelt schont. Gesunde Ernährung spielt eine wichtige Rolle – gerade wenn für Patientinnen und Patienten gekocht wird.

Auf die ausgezeichnete Qualität vertrauen zahlreiche Partner. So versorgt die Küche des Landesklinikums Neunkirchen nicht nur Patienten und Mitarbeiter, sondern beliefert auch die Neunkirchner Landeskindergärten sowie den Landeskindergarten und eine Tagesheimstätte in Grafenbach / St. Valentin, „Essen auf Rädern“ in Neunkirchen, Wimpassing und Grafenbach / St. Valentin.