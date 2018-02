Drei Volksbegehren sind es aktuell, die die Österreicherinnen und Österreich durch ihre Unterschrift unterstützen können – neben dem Frauenvolksbegehren und dem Begehren für ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie startete auch eines für faire Asylquoten in Europa.

Server überlastet

In der Vorwoche machten den Gemeindeämtern technische Probleme zu schaffen, in zahlreichen Orten und Städten mussten Menschen wieder weggeschickt werden – auch im Bezirk Neunkirchen gab es mehrere solche Fälle. Wie Susanne Kohn von der Pressestelle der Stadtgemeinde Neunkirchen der NÖN am Freitag berichtete, mussten mehrere Personen weggeschickt werden, weil der Server des Ministeriums überlastet war. Später waren die Probleme dann wieder behoben – Stand Freitagmittag unterzeichneten vier Personen das Asylbegehren, 25 das Frauenbegehren und sogar 31 das Rauchervolksbegehren.

Dworak: "Konnten nicht in System einsteigen"

Massive Probleme gab es auch in der Stadtgemeinde Ternitz. „Wir konnten in das System nicht einsteigen“, kennt SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak die Probleme seiner Amtskollegen nur zu gut. Wie viele Ternitzer bereits ihre Unterschrift für die Begehren abgegeben haben, konnte Dworak nicht sagen, aber jenes für ein Rauchverbot in der Gastronomie sei „ein Renner“. Ähnliche Probleme gab es auch in den Gemeinden Warth und Pitten. Hier hatten die Gemeindemitarbeiter ebenfalls große Probleme mit dem System, wie ein NÖN-Rundruf ergab.

Gut angelaufen ist die Sache in Gloggnitz, wie Listen-Bürgermeisterin Irene Gölles berichtete: „Viele Gloggnitzer sind gekommen, um zu unterschreiben. Kurzfristig hat sich sogar eine kurze Warteschlange gebildet!“ Wenig Interesse ortete man in St. Egyden, „dadurch gab es auch keine Probleme“, so ÖVP-Ortschef Willi Terler.