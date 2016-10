Ein 64-jähriger Pottschacher überquerte mit seinem Moutainbike ohne auf den Verkehr zu achten den dortigen Schutzweg. Er wurde von einem Auto, das von einem 45-jährigen Neunkirchner gelenkt wurde, erfasst und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Ein beim Fahrzeuglenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Eine Zeugin gab an, dass der Radfahrer ohne Handzeichen und völlig unvermutet plötzlich den Schutzweg queren wollte. Der Radler trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und erlitt unter anderem Verletzungen an der Aorta, Wirbelverletzungen und eine stark blutende Kopfverletzung. Er wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag.