Auch Ärzte und Therapeuten bieten im neuen Bleib Aktiv Zentrum ihre Dienste an. „So sind die Klienten in besten Händen und unter Gleichgesinnten, bis sie am Abend wieder von ihren Angehörigen abgeholt werden“, freut sich Bezirksstellengeschäftsführer Walter Grashofer.

Therapien, geistige Fitness, Spiel und Spaß

Am Freitag lud das Rote Kreuz Neunkirchen zum Tag der offenen ein. Mit viel Engagement führten die Mitarbeiter und Grashofer die zahlreichen Besucher durch die Räumlichkeiten und präsentierten den großen Aufenthaltsraum, die Praxen der Ärzte und Therapeuten sowie den Fitnessraum und die Ruhebereiche. Am Abend bestaunten dann auch die Festgäste bei der offiziellen Eröffnung das neue Seniorentagesbetreuungszentrum, mit dem das Rote Kreuz wieder einmal seine Vorreiterrolle im Bereich der Gesundheits- und Sozialen Dienste unter Beweis stellt.

Im Bleib Aktiv-Zentrum werden Senioren von Montag bis Freitag von ausgebildeten diplomierten Krankenschwestern und Altenfachbetreuern von 7 bis 19 Uhr betreut. Neben Therapien, Stärkung der Motorik und geistigen Fitness steht auch Spiel und Spaß im Vordergrund. Das heißt am Nachmittag bleibt auch genug Zeit, um bei einer Tasse Kaffee Neuigkeiten auszutauschen oder eine Runde Karten zu spielen.

Die Ordinationsgemeinschaft besteht derzeit aus 2 Ärzten, 3 Therapeuten und 1 Yogatrainerin, die ihre Dienste nicht nur den Klienten des Bleib Aktiv Zentrums, sondern auch der breiten Bevölkerung anbieten. Während man im Wartebereich also auf seinen Termin wartet, können die Kinder in der Kinderspielecke oder auch mit dem ein oder anderen Senior eine Runde „Mensch ärgere dich nicht“ spielen.

Ehrengäste gaben sich die Klinke in die Hand

Bei der offiziellen Eröffnung am Abend gaben sich die Ehrengäste die Klinke in die Hand. Nationalrats-Abgeordneter Johann Hechtl und weitere zahlreiche Unterstützer zeigten sich genauso begeistert wie Vizebürgermeister Martin Fasan, der stolz auf dieses neue Vorzeigeprojekt in seiner Stadt ist: „Wir freuen uns nach vier Jahren der Vorbereitungen diese Einrichtung im Herzen von Neunkirchen für die Bevölkerung öffnen zu können.“

Vizepräsident des Roten Kreuzes Niederösterreich Josef Schmoll sprach in seiner Festansprache den weiteren Ausbau der Gesundheits- uns Sozialen Dienste an: „Hier soll zukünftig ein Haus der Generationen, wo sich Jung und Alt treffen, ergänzt durch ein Kurzeit- und Überganspflegeheim, entstehen.“

Insgesamt wurden rund 50.000 Euro in die Adaptierung der Räumlichkeiten der ehemaligen Tagesklinik investiert.