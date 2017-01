Und plötzlich war er da, der lang ersehnte Schnee. Doch dieser sorgte nicht nur für Freude bei allen Skifans, sondern auch für zahlreiche Einsätze im ganzen Bezirk. Insgesamt 15 Feuerwehren waren unterwegs.

Hotspot im Wechselgebiet: Mönichkirchen. „Da wurden einige Skifahrer sehr überrascht“, so Bezirksfeuerwehrkommandant und Chef der FF Aspang, Josef Huber. Zahlreiche Autos sind mitten im Ortsgebiet hängen geblieben. „Die Straßen waren teilweise in einem schlechten Zustand und dann sind die Autos stecken geblieben“, schildert Huber die Situation in Mönichkirchen.

Skigebiete freuen sich über Wintereinbruch

Des einen Leid, des anderen Freud. Wer wirklich von dem plötzlichen Wintereinbruch profitiert hat, sind vor allem die Skigebiete. Ganz besonder die Skischaukel Mönichkirchen/Mariensee freute sich über den regelrechten Ansturm von Gästen. Teilweise überlastete Pisten und vor allem volle Hütten – genau dieses Bild hat sich in den letzten Tagen in dem Skigebiet ergeben. Und das zur vollen Freuden von Geschäftsführer Gerald Gabauer. Rund 3.000 Skifahrer waren pro Tag auf den Pisten. „Gott sei Dank war das so“, schmunzelt Gerald Gabauer. Schon seit 8. Dezember herrscht reger Betrieb, doch: „Der Schneefall hat dann sicher noch dazu beigetragen, dass mehr Menschen zu uns gekommen sind“, freut sich Gabauer im NÖN-Telefonat.