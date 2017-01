Unter dem Motto „Bekanntes, Bewährtes, Überraschendes …“ wurden am vergangenen Donnerstag im Café Landtmann die heurigen Produktionen der Theaterfestspiele Reichenau vorgestellt. Die Intendanten Renate und Peter Loidolt bleiben bei Bewährtem und haben für die Zukunft viele Pläne. 2018 feiert das Intendanten-Paar 30 Jahre Festspiele Reichenau und stellten damit klar, dass sie weitermachen.

Die Theatersaison startet am 1. Juli mit vier Neuinszenierungen – „Baumeister Solness“ von Henrik Ibsen. Regiedebüt und Titelrolle für Joseph Lorenz. In weiteren Rollen sind unter anderem Julia von Sell, Rainer Frieb und Josefstadt Schauspielerin Alma Hasun (Reichenau-Debüt) zu sehen. Mit der Inszenierung „Im Spiel der Sommerlüfte“ von Arthur Schnitzler kehrt ein Klassiker zurück (Premiere 2. Juli). Es ist das Stück über Reichenau. Arthur Schnitzler erinnert sich über wunderbare Sommer ebendort. In den Hauptrollen Dietrich Mattausch, Julia Stemberger und wieder zu sehen Marcello de Nardo in einer Doppelrolle.

Neue Bühnenfassung des Sexklassikers „Lady Chatterley“

Ab 3. Juli steht im Rahmen der „Frauenschicksale in der Weltliteratur“ eine neue Bühnenfassung des Sexklassikers „Lady Chatterley“ von D. H. Lawrence auf dem Programm. John Lloyd Davies führt Regie und Renate Loidolt hat nach der deutschen Übersetzung von Michael Rössner die Spielfassung erstellt. In den Hauptrollen Katharina Strasser als Lady Chatterley, Tobias Voigt und statt der erkrankten Mercedes Echerer wird zum ersten Mal Michou Friesz in Reichenau zu sehen sein. „Es war schon immer unser Wunsch, das Horvath-Stück im neuen Spielraum zu präsentieren“, so Peter Loidolt.

„Zur schönen Aussicht“ von Ödön von Horvath ist eine skurrile, bitterböse Komödie die Michael Gampe inszenierte. Es spielen u. a. Nicolaus Hagg, Peter Matic, Thomas Kamper, Philipp Stix (Premiere 4. Juli).

Vier Klavierkonzerte sind bereits ausverkauft

Im Rahmen der literarischen Matineen von Renate Loidolt wird Stefan Zweigs „Der Amokläufer“ unter dem Titel „Amok“ als szenische Lesung mit Peter Matic, Joseph Lorenz und Chris Pichler am 8. Juli im neuen Spielraum aufgeführt. Ausverkauft sind bereits die vier Klavierkonzerte von Rudolf Buchbinder und Katia & Marielle Labéque.

Insgesamt gibt es heuer 122 Aufführungen, wo an die 42.000 Besucher erwartet werden. Die Hälfte der Karten wurden bereits an die Mitglieder des Fördervereines verkauft. Der offizielle Kartenverkauf startet am 20. Februar. Für Renate und Peter Loidolt bleiben die Festspiele Reichenau so, wie sie sind: „Eine Erweiterung des Spielplanes und der Zeit wird es nicht geben.“